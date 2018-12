Mundo Brasileiro é eleito para Associação Internacional de Seguridade Social Ele será o secretário-geral da entidade de 2019 a 2014

O secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Abi-Ramia Caetano, foi eleito para o cargo de secretário-geral da Associação Internacional de Seguridade Social (2019-2024). Ele será o primeiro brasileiro a ocupar a posição. Em comunicado, o Itamaraty ressaltou que a eleição do brasileiro é um reconhecimento dos esforços do Brasil na pela preservação d...