Mundo Brasileiro é denunciado por vandalismo no Coliseu Adolescente de 17 anos tentou gravar suas iniciais no monumento mais visitado da Itália com uma pedra

Um turista brasileiro de 17 anos foi denunciado por ter gravado as iniciais de seu nome em uma parede interna do Coliseu de Roma, nesta segunda-feira (16). O adolescente foi flagrado por policiais e responderá em liberdade por "dano agravado" ao patrimônio público. Ele tentara gravar suas iniciais no monumento mais visitado da Itália com uma pedra. Também chamado de ...