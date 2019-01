Mundo Brasileira que deu à luz em aeroporto de Roma voltará semana que vem O filho de Cristina Vidiani Santos nasceu em Roma

A brasileira que deu à luz um menino no Aeroporto de Fiumicino, nos arredores de Roma, embarcará para São Paulo na semana que vem. O parto aconteceu na última terça-feira (22), quando Cristina Vidiani de Jesus Santos, que viajava sozinha, estava prestes a subir em um avião da Alitalia com destino à capital paulista. Ela sentiu as contrações já na área de emb...