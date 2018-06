Mundo Brasileira ingressa na Justiça dos Estados Unidos para reaver filho de nove anos Agentes do governo lhe disseram que a liberação da criança deverá ocorrer no fim de julho, mas ela tem esperança de que ação judicial abrevie a espera

Quando Lidia Karine Souza fala no telefone com seu filho de nove anos - durante os 20 minutos por semana que lhes são permitidos -, ele suplica à mãe para que faça todo o possível para tirá-lo da custódia do governo dos Estados Unidos e voltar para ela. A brasileira de 27 anos, que busca asilo nos Estados Unidos, vem tentando se reunir com o menino com todas as fo...