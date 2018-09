Mundo Brasileira de 19 anos é presa na Itália suspeita de tráfico de drogas Amanda Refatti Viezzer transportava 3,2 quilos de cocaína

Uma brasileira de 19 anos, moradora de Florianópolis, foi presa na Itália por tentar entrar no país europeu com 3,2 quilos de cocaína, informaram nesta sexta-feira (28) a Adidância da Polícia Federal no território italiano e a Polícia Civil de Santa Catarina. De acordo com as autoridades, Amanda Refatti Viezzer foi detida na imigração do aeroporto de Rom...