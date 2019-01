Mundo Brasileira é agredida na Itália por não falar língua local Homem exigiu que uma mulher pedisse pizza em friulano

Uma brasileira de 47 anos foi agredida em Mereto di Tomba, na região de Friuli Veneza Giulia, nordeste da Itália, porque não sabe falar a língua local. Segundo relato do jornal "Il Gazzettino", a mulher entrou em um restaurante da cidade e pediu duas pizzas para viagem, "em bom italiano". Um caminhoneiro presente no local, no entanto, começou a gritar: "Aqui estamo...