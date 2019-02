Mundo Brasil estuda 'troca de dívidas' com Venezuela caso Maduro caia, diz chanceler Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo disse que a questão da dívida é uma das formas estudadas pelo governo para ajudar a Venezuela

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que uma das possibilidades nas negociações com a Venezuela seria um encontro de contas entre o que o país deve ao Brasil e o que o Brasil deve aos venezuelanos pela compra de energia. No passado, com a dívida Venezuela em alta, o Brasil tentou negociar com o presidente Nicolás Maduro que o valor devido pelo fornecimento d...