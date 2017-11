Brasil está fora do alcance de míssil norte-coreano, diz cientista

O míssil balístico intercontinental Hwasong-15, testado pela Coreia do Norte na última quarta-feira (29), deve ter alcance de 13 mil km e a única grande região do mundo totalmente livre dele é a América do Sul. A informação foi confirmada pelo físico David Wright, que acompanha os programas balístico e nuclear de Kim Jong-un.

Assim sendo, o Brasil, nossos vizinhos sul-americanos, alguns países da América Central, o leste da África e as ilhas britânicas do Atlântico sul estão fora dessa ameaça de um eventual bombardeio a partir desse raio de 13 mil km vindo da capital norte-coreana.

Evidente, que o alvo é os Estados Unidos como um todo, mas as maiores ameaças são em torno das ilhas norte-americanas Havaí e Guam, além da costa oeste do país.

De acordo com a Coreia do Norte, o míssil atingiu 4.475 km de altitude e percorreu 950 km em 53 minutos até cair no mar do Japão. Segundo David Wright, a informação é coerente e ele diz ainda que o alcance do míssil depende também de sua capacidade de carregamento de carga.

Com uma carga, o alcance pode ser menor. Então se o Hwasong-15 foi testado com uma imitação de ogiva mais leve, a capacidade dele deve ser menor. Por enquanto, não há detalhes sobre a carga do míssil. Para o físico, o ditador segue o mesmo padrão de desenvolvimento dos Estados Unidos e da Rússia quando esses países iniciaram seus testes, há cerca de 60 anos.