Brasil envia ajuda nas buscas por submarino desaparecido

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou ontem que a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha disponibilizaram dois aviões e três navios para ajudar nas buscas do submarino argentino ARA San Juan, desaparecido desde a quarta-feira (15). Segundo o ministro brasileiro, um avião modelo C-105, dotado de “modernos equipamentos” SAR (sigla do inglês Search and Rescue – Bu...