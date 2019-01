Mundo Brasil e Itália atualizam acordo sobre conversão de CNH Tratado está em vigor desde janeiro de 2018

Entrará em vigor no próximo dia 22 de fevereiro um compromisso entre Brasil e Itália que atualiza o acordo para reconhecimento recíproco de carteiras de habilitação, em vigor desde janeiro de 2018. O tratado é uma antiga reivindicação da comunidade ítalo-brasileira, mas não contemplava CNHs emitidas a partir de 2017. No entanto, segundo o subsecretário do Minist...