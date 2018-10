Mundo Brasil e Chile concluem negociações para acordo de livre comércio

Brasil e Chile concluíram as negociações para um acordo de livre comércio, que deverá ser assinado ainda este ano. É um avanço na estratégia do País de aprofundar relações com países da Aliança do Pacífico, do qual também fazem parte o México, a Colômbia e a Costa Rica.O Chile é o segundo principal parceiro comercial do Brasil na região. No ano passado, a soma de exportaç...