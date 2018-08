Mundo Bombardeio mata ao menos 29 crianças no Iêmen As vítimas estavam em um ônibus que as levava a um mercado

Ao menos 29 crianças morreram nesta quinta-feira (9), em Saada, no norte do Iêmen, após um ataque aéreo realizado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita ter atingido um ônibus escolar, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no país. Em um comunicado, as forças lideradas pelos sauditas informaram que o objetivo do ataque era atingir milita...