Mundo Blanco, ex-meia da seleção do México e inventor do drible-canguru, se elege governador O ex-jogador teria pouco mais da metade dos votos, de acordo com o instituto Mitofsky

O Movimento da Regeneração Nacional (Morena), partido criado pelo presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, venceu eleições cruciais no Congresso e nos Estados, segundo pesquisa de boca de urna. A mais simbólica foi no Estado de Morelos, vizinho da capital, onde Cuauhtémoc Blanco, ex-meia da seleção, conseguiu se eleger governador. O ex-jogador teria p...