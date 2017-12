Bebês morrem após mãe prendê-las em carro enquanto fazia festa

Amanda Hawkins, de 19 anos, foi presa na última quinta-feira (7) após a morte de suas filhas, de três e um ano respectivamente, no condado de Kerr, no Texas. A jovem prendeu propositalmente as crianças por mais de 15 horas no carro, enquanto fazia uma festa em sua casa.

De acordo com a polícia do condado texano de Kerr, Amanda foi presa por crueldade e abandono. As crianças não resistiram e morreram por asfixia.

O crime, porém, aconteceu no início do mês. Amanda, uma funcionária de uma grande rede de supermercados, aproveitou uma noite quente para fazer uma festa com os amigos na própria casa, mas a presença das crianças não era planejada.

Por isso, a jovem mãe decidiu deixar as duas meninas dentro do carro da família, estacionado em frente à casa. O veículo ficou com os vidros e as portas fechadas durante toda a festa.

"Este é, de longe, o caso mais horrível de violência infantil que eu vi nos últimos 37 anos em que trabalhei na polícia", disse o xerife local, Hierholzer. De acordo com testemunhas do crime, as crianças chegaram a chorar, mas a mãe as ignorou.

No dia seguinte, Amanda encontrou as meninas mortas no carro. A jovem do Texas até buscou a emergência de um hospital local, mentindo que as crianças haviam desmaiado.

Depois, Amanda confessou que havia deixado as crianças em um carro fechado por hora. Ela foi presa. Se condenada pela Justiça americana, a jovem pegará dois anos de detenção.