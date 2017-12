Bebê ‘sereia’ morre horas após nascer sem pais saberem se era menino ou menina; veja foto

Uma jovem mãe deu à luz ao quinto "bebê sereia" do mundo, que morreu algumas horas depois do seu nascimento. Muskura Bibi, de 23 anos, surpreendeu médicos após o parto do bebê com Síndrome da Sereia ou Sirenomelia, uma condição rara que causa deformidade. As informações são do Mirror.

Segundo a reportagem, o bebê, cujo gênero não pôde ser descoberto devido às suas pernas fundidas, era o segundo bebê nascido com Sirenomelia na Índia. No entanto, os médicos não conseguiram o mantê-lo vivo e a criança acabou falecendo 4 horas após o parto.

"O bebê teve formação normal na parte superior do corpo, mas abaixo da cintura suas pernas foram fundidas. A parte inferior não foi completamente desenvolvida", disse à publicação o médico Sudip Saha, especialista infantil no Hospital Chittaranjan Deva Sadan em Kolkata.

A mãe da criança não sabia da síndrome antes do nascimento por não ter condição financeira de fazer um pré-natal adequado.

O primeiro "bebê sereia" nascido na Índia só sobreviveu por dez minutos em 2016.