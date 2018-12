Mundo Bebê recebe primeira vacina do mundo entregue por drones Durante o vôo dos drones, as vacinas foram transportadas em caixas de isopor com pacotes de gelo e um termômetro

O bebê de 1 mês Joy Nowai se tornou a primeira criança do mundo a receber uma vacina entregue por um drone em uma ilha remota no país de Vanuatu, no Pacífico Sul, informou ontem (18) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na terça-feira. O trajeto para a entrega da vacina foi de quase 40 km de terreno acidentado montanhoso da Baía de Dillon, no lado o...