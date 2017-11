Bebê de grávida que postou foto no Facebook com 20 mil abelhas nasce morto

Uma mulher que ficou famosa em todo mundo após fazer um ensaio fotográfico grávida com mais de 20 mil abelhas na barriga passa por um momento de luto. O bebê da norte-americana Emily Mueller, de 33 anos, nasceu morto. A mulher, que mora no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, usou a rede social nesta semana para compartilhar essa triste notícia.

“Muitas pessoas esperavam a chegada do nosso famoso e doce bebê que foi a estrela de uma sessão de fotos com abelhas. Jesus decidiu que ele precisava do próprio apicultor e o tirou de nós, levando Emersyn Jacob para o seu com ele”, escreveu Emily.

Segundo o site Metrópoles, faltando seis dias para dar à luz, a mulher percebeu que algo estava estranho quando não sentiu mais o bebê chutar. “Eu pensei que ele estava dormindo, mas o tempo foi passando e nada”, contou. Ao chegar no hospital, não era possível mais ouvir o coração do pequeno. “Nosso bebê estava morto. Ele nunca viria para casa conosco”, disse.

“Cada detalhe daquele momento estará para sempre na minha mente e eu não paro de pensar nisso. O médico sentou ao meu lado e disse: ‘Seu bebê se foi'”, explicou Emily.

A equipe médica que acompanhou o caso acredita que tenha ocorrido um problema de coagulação. A placenta da mãe foi enviada para análise para se descobrir a causa da morte do bebê.

Emily é uma apicultora e optou por deixar o corpo ser envolvido por milhares dos insetos para o ensaio porque eles fazem parte da vida dela. O ensaio foi feito em agosto e as imagens ganharam repercussão mundial.