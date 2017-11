Bebê de 8 dias morre nos braços da mãe após ambos adormecerem no sofá

Uma mãe desolada falou de sua angústia depois que seu bebê recém-nascido morreu quando eles dormiram juntos no sofá. As informações são do Daily Mail.

Chelsea Love, de 24 anos e que mora na Inglaterra, pegou o filho Leo de oito dias nos braços depois que ela notou que estava adormecido. Ela o colocou no peito para um abraço e pretendia devolvê-lo ao seu berço. Mas, exausta, ela então adormeceu com o filho no sofá e foi acordada pelos gritos do marido, pai da criança.

Leo mudou de cor e foi levado apressado para o hospital. Mas, apesar das tentativas desesperadas dos médicos de salvá-lo, ele acabou morrendo. Um inquérito o caso não conseguiu determinar a causa de sua morte.

Chelsea diz que se sentiu "quebrada" desde a morte de Leo, mas sua filha Scarlett, de 2 anos, está a ajudando a lidar com sua dor.