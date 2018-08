Mundo Bebê de 2 anos morre durante voo na Itália A criança sofria de uma doença rara e teve uma crise cardíaca

Uma criança de 2 anos de idade morreu durante voo entre as cidades de Beiture, no Líbano, e Roma, na Itália, operado pela companhia Alitalia. O avião teve sua rota alterada para a prestação de socorro e aterrissou na manhã desta terça-feira (28) no aeroporto de Bari. A bebê, libanesa, sofria de hiperoxalúria, uma doença grave nos rins, e teve uma crise cardíaca, segund...