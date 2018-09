Mundo Barco naufraga na Líbia e mata mais de 100 migrantes Entre as vítimas havia cerca de 20 crianças, mas apenas dois corpos foram encontrados

Mais de 100 pessoas morreram no naufrágio de um barco de migrantes forçados na costa da Líbia, no Mar Mediterrâneo Central. A tragédia ocorreu no último dia 1º de setembro e foi relatada pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), com base no depoimento de sobreviventes resgatados pela Guarda Costeira do país africano. Os náufragos foram transferidos a Khoms, 120 quilôm...