Mundo Barco com 450 imigrantes abre nova crise entre Itália e Malta Embarcação de madeira está à deriva perto de Lampedusa, no Mar Mediterrâneo

Um barco com 450 pessoas está à deriva em águas territoriais italianas, no sentido da ilha de Lampedusa, no Mar Mediterrâneo, após ter partido da Líbia. A embarcação é um pesqueiro de madeira e já abriu um novo braço de ferro entre a Itália e Malta. As autoridades de Roma pediram para Valeta agir com "urgência" e identificar um "porto seguro" para o barco ancora...