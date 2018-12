Mundo Banco Mundial anuncia US$200 bilhões para combater mudanças climáticas 24ª Conferência da ONU para Mudança Climática ocorre na Polônia

O Banco Mundial anunciou nesta segunda-feira (3) em Katowice, na Polônia, que tem preparado um investimento de US$200 bilhões para combater as mudanças climáticas. A decisão coincide com a 24ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP24. O valor será aplicado entre 2021 e 2025 e corresponde ao dobro do fundo investido atualmente. O presidente do Ban...