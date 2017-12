Babá é flagrada dando vários socos em bebê no elevador poucos minutos após se despedir da mãe

Uma babá foi pega por uma câmera de segurança de um elevador golpeando repetidamente um bebê poucos minutos após se despedir da progenitora da criança. As informações são do Mirror.

Na filmagem, feita na China, é possível ver que o bebê parecia relutante em deixar sua mãe e o vídeo do abuso parece fornecer uma explicação sobre o porquê disso. Após a porta do elevador se fechar, a babá já levanta a mão ameaçando a criança, que estava chorando. Pouco tempo depois, ela começa a dar socos repetidos no pequeno, que não para de chorar.

De acordo com a publicação, a gravação foi vista pelo segurança do prédio, que mostrou para a mãe do bebê. A polícia foi acionada e a babá, de 42 anos, presa no mesmo dia.

As autoridades chinesas também estão questionando a agência que apresentou a babá para a família, dizendo que ela teria uma "boa reputação" e ganhava cerca de £ 789 (algo como R$ 3.500) por mês.

Não foi divulgado se a criança foi encontrada com ferimentos físicos resultantes do abuso.

ATENÇÃO: o vídeo pode ser considerado perturbador para algumas pessoas.