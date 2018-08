Mundo Avião roubado cai logo após decolar nos EUA Aeronave, com capacidade para 76 passageiros, não tinha autorização para decolar

Um funcionário da companhia aérea Alaska Airlines, controlada pela Horizon Air, roubou na noite desta sexta-feira (11) um avião no aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos, decolou sem permissão e caiu minutos depois. De acordo com as autoridades locais, a operação foi considerada como um ato suicida. A polícia informou que o ...