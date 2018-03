Avião militar russo cai na Síria e deixa 32 mortos

O avião de transporte militar russo Antonov An-26 caiu nesta terça-feira (6), no momento em que fazia a aterrissagem na base aérea síria de Hmeymin. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 32 pessoas morreram, sendo 26 passageiros e seis tripulantes.

O acidente aconteceu aproximadamente às 15h (horário local). A aeronave colidiu com a terra a uma distância de 500 metros da pista, informou o comunicado do governo russo.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela Defesa, a queda do avião pode ter sido provocada por uma falha técnica. No entanto, o caso será investigado.