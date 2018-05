Mundo Avião de passageiros cai em Cuba depois de decolar do aeroporto de Havana A aeronave, em que viajavam cerca de 100 passageiros, bateu poucos minutos depois do início do voo, que ia em direção a Holguín

Um Boeing 737 da empresa aérea Cubana caiu durante decolagem no Aeroporto Internacional Jose Marti, em Havana, nesta sexta-feira, 18, segundo informações da televisão estatal de Cuba. Informações indicam que 104 pessoas estariam a bordo, mas não há ainda confirmação oficial.Uma grande bola de fogo era visível no local onde caiu a aeronave, nos arredores do aeroporto. ...