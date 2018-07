Mundo Avião cai no norte do México A companhia aérea ainda não revelou o número de pessoas a bordo, mas a imprensa do país fala em cerca de 100 passageiros

Um avião da companhia Aeroméxico caiu hoje (31) no Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México. A companhia aérea ainda não revelou o número de pessoas a bordo, mas a imprensa do país fala em cerca de 100 passageiros. Em sua conta no Twitter, a Aeroméxico informou que ainda verifica as informações sobre o acidente. "A Aeroméxico teve conhecimento de um ...