Avião cai no Irã com 66 pessoas a bordo

Um avião comercial com 66 pessoas a bordo caiu neste domingo (18) nos arredores de Isfahan, no centro do Irã. Todos os passageiros e tripulantes morreram.

A aeronave modelo ATR-72, de fabricação ítalo-francesa, pertencia à companhia aérea iraniana Aseman e partira da capital do país, Teerã. Seu destino era Yasuj, a cerca de 330 quilômetros de Isfahan.

O avião caiu em uma zona montanhosa, e seus destroços já foram localizados, mas a área da queda, situada a 4,4 mil metros de altitude, está inacessível neste momento por causa da neve e da neblina. Das 66 pessoas a bordo, 60 eram passageiras, incluindo uma criança, e seis eram tripulantes.

Ainda não se sabe as causas da tragédia, mas o presidente do Irã, Hassan Rohani, ordenou a abertura de uma investigação sobre o caso. "Sentidas condolências ao povo e ao governo do Irã pelas vidas perdidas no trágico acidente aéreo", escreveu no Twitter o ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano.

A ATR é uma joint venture entre o consórcio europeu Airbus e o grupo aeroespacial italiano Leonardo, que tem 30% de suas ações sob controle do governo. O avião acidentado, fabricado em 1993, era um bimotor usado para voos de curta distância.

Já a Aseman é a terceira maior companhia aérea do Irã e especializada em voos para áreas remotas, embora também faça algumas rotas internacionais. No entanto, está proibida de operar na União Europeia por razões de segurança.