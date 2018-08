Mundo Autoridades atualizam e número de mortes chega a 35 em desabamento de ponte na Itália Entre as vítimas, há uma criança. Ao todo, são 14 feridos, sendo cinco em estado grave, quatro em estado crítico e 10 desaparecidos

As autoridades italianas atualizaram para 35 o número de mortos no desabamento da Ponte Morandi, em Gênova, nesta terça-feira (14). Entre as vítimas, há uma criança. Ao todo, são 14 feridos, sendo cinco em estado grave, quatro em estado crítico e 10 desaparecidos. No momento do acidente, por volta das 11h30 locais, cerca de 30 a 35 carros estavam sobre a ponte, além d...