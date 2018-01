Atriz pornô Olivia Lua é encontrada morta em Hollywood; é o quinto caso em dois meses

O corpo da atriz pornô Olivia Lua, de 23 anos, foi encontrado na última semana em uma clínica de reabilitação em Hollywood, nos Estados Unidos. Essa é a quinta modelo do cinema pornô a morrer em um período de dois meses.

A agência LA Direct Models, que a representava a vítima, Lua morreu na última quinta-feira (18), mas só foi confirmada agora. "Muitos comentários foram feitos recentemente sobre o número de estrelas de filmes adultos que morreram no último ano e, com grande tristeza, devemos informar que a lista aumentou.", informou o texto.

Ainda de acordo com a agência, "acredita-se" que a causa da morte tenha sido a mistura de remédios controlados com álcool. A atriz enfrentava um tratamento de reabilitação e sua família estava preocupada com a alta dosagem de remédios receitados pela clínica na qual ela estava internada há uma semana.

A tragédia vem depois de uma onda de mortes entre as estrelas pornográficas nos Estados Unidos. As atrizes Yuri Luv, August Ames, Shyla Stylez e Olivia Nova, morreram desde novembro do ano passado.