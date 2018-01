Atriz mirim comete suicídio após ser alvo de bullying e relato de pai emociona web

A morte de uma modelo de 14 anos chocou a Austrália na semana passada. Segundo a família de Ammy "Dolly" Everett, ela se matou após sofrer bullying. Quando tinha oito anos, a menina ficou famosa ao ser garota propaganda de uma famosa marca de chapéu do país.

A tradicional marca australiana Akubra, para qual Dolly trabalhava, expressou condolências e também fez uma publicação pedindo que as pessoas "se ergam" contra qualquer tipo de bullying. “Cabe a nós reagir quando vemos qualquer tipo de bullying. Dolly poderia ser a filha, irmã, amiga de qualquer um”, escreveu a empresa.

O pai da modelo, Tick Everett, fez um apelo no Facebook para conscientizar as pessoas sobre os perigos do bullying. Ele não explicou que tipo de violência a filha sofria, mas pediu que a tragédia da sua filha “não seja desperdiçada”. Segundo ele, a menina queria “escapar do mal desse mundo”.

Tick Everett aproveitou seu texto emotivo e surpreendeu ao convidar para o funeral da filha quem a maltratou. "Se, por acaso, as pessoas que pensaram que era só uma piada e que se sentiram superiores pelo bullying e assédios constantes virem essa postagem, por favor, venham à cerimonia e testemunhem a ruína que criaram", escreveu o pai.

Não há estatísticas oficiais sobre suicídios relacionados ao bullying. No caso da Austrália, as taxas de suicídio estão caindo de forma geral. No entanto, há um registro de aumento entre pessoas com idade entre 15 e 24 anos.