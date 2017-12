Atos contra Trump em Gaza

Centenas de manifestantes se concentraram ontem em Gaza para protestar contra a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e queimaram fotos do americano e bandeiras de seu país. “As manifestações com ira são um de uma série de passos que nós, os países árabes e islâmicos, vamos dar contra a decisão americana de tomar a cidade de Jerusalém”, declarou o líder do Hamas, Salah Bardawil, em um discurso.

O dirigente islamita considerou a decisão como “muito perigosa para a causa palestina”, assim como “uma violação da doutrina, da nossa história, do nosso coração e da nossa alma”. Bardawil também advertiu que a declaração do presidente dos EUA “levará a uma revolta popular e então a resistência fará queimar a terra e cortará as mãos de qualquer um que tentar estendê-las a Jerusalém e aos lugares sagrados”. O líder da Jihad Islâmica, Khaled Batsh, por sua vez, afirmou que “o povo palestino, em casa e na diáspora, junto a todos os povos livres do mundo, rejeita a decisão americana tendenciosa em relação a Israel”. Segundo ele, a medida de Trump “confirma o fracasso do processo de paz”, por isso pede aos países árabes e islâmicos que “respondam cortando os laços com os EUA e retirando o reconhecimento a Israel e aos Acordos de paz de Oslo assinados pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em 1993”. As facções palestinas declararam três dias de ira a partir de ontem e o Hamas convocou uma jornada de violência para amanhã, por isso há o temor por distúrbios em Jerusalém, na Cisjordânia e na fronteira com Gaza.