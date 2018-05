Mundo Ator Morgan Freeman é acusado por 8 mulheres de abuso sexual Cineasta também foi acusado de ter conduta inapropriada

Ao menos oito mulheres acusaram o ator norte-americano Morgan Freeman, de 80 anos, de assédio sexual e conduta inapropriada, informou nesta quinta-feira (24) a emissora "CNN". Segundo a publicação, o ator teria assediado por vários meses uma jovem assistente de produção do filme "Going In Style", estrelado por Freeman e lançado em 2017. A mulher revelou que divers...