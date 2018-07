Mundo Ator da franquia Harry Potter critica Neymar nas redes sociais Logo após o jogo do Brasil, Matthew Lewis manifestou indignação com a vitória na Copa do Mundo

O ator Matthew Lewis, intérprete de Neville Longbottom na franquia Harry Potter, utilizou as redes sociais para criticar Neymar logo após a vitória da seleção brasileira por 2 a 0 sobre o México, nesta segunda-feira (2), que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O artista não curtiu a atuação do camisa 10 do Brasil, se mostrou indignado com as que...