Atirador mata ao menos 3 em tiroteio dentro de escola de ensino infantil nos EUA

Três pessoas morreram em um tiroteio dentro de uma escola na Califórnia, disseram as autoridades americanas.

De acordo com notícias locais, a polícia disse que o atirador também morreu. O incidente ocorreu na Escola Primária de Tehama nesta terça-feira (14).

O tiroteio começou em uma casa e depois foi para a unidade escolar, informaram as autoridades. Mais de 100 policiais se descolacaram para a instituição de ensino.

O americano Coy Ferriera estava deixando sua filha quando ele ouviu tiros. Ele disse à mídia local que encontrou um garoto baleado no pé e no peito. Uma outra vítima teria sido acertada no braço.

Todos os alunos foram retirados do local. Uma criança de seis anos com acertada por duas balas foi levada por helicóptero para um hospital.