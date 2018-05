Mundo Atirador do Texas pretendia cometer suicídio, mas não teve coragem Ainda não está claro se o pai do suspeito, de 17 anos, sabia que jovem tinha pegado as armas

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que 10 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas no ataque a tiros em uma escola na cidade de Santa Fé nesta sexta-feira, 18. Ele acrescentou que o atirador usou uma espingarda e um revólver calibre 38 do pai, que possui as armas legalmente. De acordo com o governador, o suspeito pretendia cometer suicídio depois do ataque, m...