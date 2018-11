Mundo Atirador deixa 'vítimas' em ataque a hospital em Chicago, diz polícia Segundo um funcionário do hospital, ao menos seis pessoas foram mortas, mas a informação não foi confirmada pela polícia

Um atirador deixou vários feridos, entre eles um policial em estado grave, após abrir fogo contra as pessoas no hospital Mercy, um dos maiores de Chicago, nos Estados Unidos, no fim da tarde desta segunda-feira, 19. Dezenas de viaturas da polícia estavam no local. O policial foi gravemente ferido no ataque a tiros no hospital. Ele foi levado para o Centro Médico da U...