Atirador abre fogo contra uma casa e uma escola nos Estados Unidos

Atualizada às 20h59 - 14/11/2017

Ao menos cinco pessoas morreram depois que um homem ainda não identificado abriu fogo contra uma casa e uma escola primária em uma escola em Rancho Tehama, uma reserva no norte da Califórnia, nesta terça-feira (14).

Segundo a emissora de televisão de Sacramento KCRA, o atirador foi morto pela polícia. De acordo com informaçoes da Associated Press, autoridades locais investigam pelo menos sete “cenas de crime”, inclusive dentro da escola primária em Rancho Tehama, comunidade de cerca de 1.500 habitantes. Pelo menos cem policiais foram deslocados para atender a ocorrência, segundo a imprensa local.

Segundo o jornal local Record Searchlight, duas crianças ficaram feridas no incidente. Em entrevista, o xerife do condado de Tehama disse que ainda não tem informações sobre a identidade das vítimas. Ele também afirmou que o tiroteio começou em uma casa e seguiu para a escola. Jeanine Quist, assistente administrativa do Distrito Escolar de Corning disse que ninguém foi morto dentro da escola, mas que vários estudantes foram atingidos e feridos, segundo a Associated Press.