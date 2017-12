Atentado suicida em escola em Cabul mata 40 pessoas

Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas nesta quinta-feira (28), em um atentado suicida em Cabul dentro de uma madraçal ou escola corânica (muçulmana ou casa de estudos islâmicos). A escola funciona em um edifício que também abriga os escritórios de uma agência de notícias afegã. A informação é do Ministério do Interior.

A explosão no interior da madraçal ocorreu por volta das 10h30 (horário local, 4h em Brasília) na área de Qala-e-Nazer, a oeste de Cabul, confirmou à Agência EFE o porta-voz do Ministério de Interior afegão, Nasrat Rahimi, acrescentando que entre as vítimas há mulheres e crianças.

O mesmo imóvel abriga também os escritórios da agência de notícias afegã Sada-e-Afghan e uma mesquita, explicou o porta-voz.

O atentado ainda não foi reivindicado por nenhum grupo rebelde.

Este é o segundo ataque de relevância em Cabul esta semana. Na segunda-feira (25), pelo menos sete pessoas morreram e uma ficou ferida em um atentado suicida contra um escritório da principal agência de inteligência afegã.