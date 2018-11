Mundo Atentado suicida deixa ao menos 40 mortos no Afeganistão Segundo fontes do governo, um homem-bomba detonou explosivos dentro de um salão para casamentos onde religiosos islâmicos se reuniram para comemorar o aniversário do profeta Mohammad

Uma explosão deixou pelo menos 40 mortos e pelo menos 60 feridos em um salão de festas na cidade de Cabul, capital do Afeganistão, informaram nesta terça-feira, 20, fontes oficiais do governo do País. "Até agora retiramos 40 corpos e mais de 60 feridos do local da explosão", disse à Agência EFE o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Majroh. "Um homem...