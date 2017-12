Ataque contra igreja cristã ortodoxa copta deixa ao menos 10 mortos no Egito

Um ataque nas proximidades de uma igreja cristã ortodoxa copta ao sul do Cairo deixou nesta sexta-feira (29) pelo menos dez mortos, entre eles oito cristãos coptas, informou o Ministério da Saúde do Egito. Porta-voz do ministério, Khaled Megahed disse que homens armados em uma motocicleta abriram fogo diante da igreja Mar Mina.

O porta-voz disse que um dos suspeitos foi morto a tiros por um agente de segurança. A agência estatal Mena, que cita uma fonte não divulgada do Ministério do Interior, informou que o outro suspeito fugiu do local e era perseguido. Mais cedo, agentes de segurança disseram que dois policiais foram mortos.

Um porta-voz da Igreja Ortodoxa Copta afirmou em comunicado que pelo menos seis pessoas foram mortas no ataque, entre elas cinco coptas e um policial. Também informou que houve um ataque separado em uma loja no mesmo bairro de Helwan, onde morreram dois coptas.

A minoria cristã do Egito tem sido alvo constante de ataques de militantes muçulmanos. Desde dezembro de 2016, essas ações já deixaram mais de 100 mortos.