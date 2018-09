Mundo Ataque com veículo na China deixa 11 mortos e 44 feridos Um homem em uma SUV atropelou diversas pessoas e depois desceu do carro com uma adaga e uma pá

Ao menos 11 pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas depois que um homem atacou uma multidão na cidade de Hengyang, região central da China, com um veículo SUV antes de sair do veículo e atacar vítimas com uma adaga e uma pá, disseram autoridades locais nesta quinta-feira, 13. O suspeito foi identificado como Yang Zanyun, de 54 anos. Segundo a prefeitura, ele tem con...