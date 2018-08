Mundo Ataque com faca em Amsterdã deixa dois feridos Agentes não descartam a hipótese do incidente ter sido um ato terrorista

A polícia da capital holandesa, Amsterdã, reportou um ataque com faca nesta sexta-feira, 31. Segundo autoridades, os policiais atiraram e feriram o suspeito da agressão em uma estação ferroviária movimentada da cidade. De acordo com informações da polícia, duas pessoas ficaram feridas no ataque. Um túnel sob os trilhos da estação foi fechado após o incidente...