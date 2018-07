Mundo Ataque com faca deixa cerca de 10 feridos na Alemanha Ação ocorreu em um ônibus na cidade de Lubeck

Cerca de 10 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca a bordo de um ônibus em Lubeck, no norte da Alemanha, nesta sexta-feira (20). O episódio ocorreu às 13h47 (horário local), quando o agressor esfaqueou diversos passageiros com uma faca de cozinha. "A polícia conseguiu imobilizá-lo, e agora o homem está detido", afirmou a procuradora Ulla Hingst. Inicialmente, a imprensa ...