Mundo Ataque cibernético atinge centenas de políticos alemães Foram vazados dados confidenciais de celulares, conversas privadas, endereços de políticos e outros dados particulares, assim como documentos internos de partidos

Documentos internos de partidos e detalhes pessoais de centenas de políticos alemães foram publicados no Twitter, informou nesta sexta-feira (4) a emissora pública RBB. O ataque cibernético atingiu todas as legendas representadas no Parlamento, exceto a populista Alternativa para a Alemanha (AfD). Foram vazados dados confidenciais de celulares, conversas privadas, endere...