Mundo Ataque a tiros em escola no Texas deixa 8 mortos, diz emissora De acordo com a CNN, testemunhas afirmam que o atirador entrou em uma sala de aula e começou a disparar com uma pistola; xerife diz que um suspeito foi preso e uma segunda pessoa está sob custódia das autoridades

Um ataque a tiros em uma escola de Santa Fé, no Estado americano do Texas, deixou ao menos 8 mortos e vários feridos nesta sexta-feira, 18, segundo a emissora americana CNN. As autoridades locais ainda não confirmaram o número de vítimas, mas o xerife Ed González, do condado de Harris, onde fica a cidade de Santa Fé, disse que o ataque deixou "vários mortos...