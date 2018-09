Mundo Ataque a tiros durante desfile militar deixa 24 mortos no Irã Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria

Um ataque a tiros durante um desfile militar anual no Irã deixou ao menos 24 mortos e 53 feridos neste sábado. Nenhum grupo, até o momento, assumiu a autoria do ataque, mas há suspeitas de que separatistas árabes da região sejam os responsáveis. O ministro do Exterior do Irã, Mohammad Javad Zarif, colocou a culpa sobre países vizinhos e seus "mestres americanos"...