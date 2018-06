Mundo Assinamos acordo com Coreia do Norte, mas sanções seguem em vigor, diz Trump O líder americano afirmou que, como um gesto de boa vontade, os EUA deixarão de realizar exercícios militares na região, uma demanda antiga do regime norte-coreano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que teve um dia "muito intenso", no encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Cingapura. Trump disse que as duas partes assinaram "um documento muito abrangente", que prevê o fim das armas nucleares na Península Coreana, mas ressaltou que por enquanto as sanções contra o regime de P...