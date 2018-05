Mundo Assembleia da Catalunha elege novo líder separatista Escolha demorou cinco meses

A Assembleia Regional da Catalunha elegeu um novo líder nesta segunda-feira, abrindo caminho para que o governo do premiê da Espanha, Mariano Rajoy, acabe com a intervenção direta na rica região. Os deputados catalães escolheram Quim Torra, um separatista linha-dura, para liderar a administração regional em Barcelona, com 66 votos a favor, 65 contrários e quatro abstenções. Embora os sep...