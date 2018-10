Mundo Assange entra com processo contra governo do Equador por violação de liberdades Fundador do WikiLeaks vive em embaixada em Londres desde 2012

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, processará o governo do Equador, que o abriga em sua embaixada em Londres há mais de seis anos, por "violações" de seus "direitos fundamentais" e de suas "liberdades". O ex-juiz espanhol Baltazar Garzón, advogado do australiano, chegou nesta quinta-feira (18) em Quito para entrar com a ação na Justiça equatoriana. Assange passou...